10 شركات برازيلية تشارك في معرض EDEX 2025 .. وفرص تعاون جديدة مع الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق هيرالدو لويز رودريغز وزير الإنتاج الدفاعي بدولة البرازيل.

جاء ذلك بجناح الوزارة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

رحب الوزير "محمد صلاح"، في بداية اللقاء، بوفد وزارة الإنتاج الدفاعي البرازيلي، وتم التأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين حيث تشكل العلاقات (المصرية – البرازيلية) واحدة من أكثر العلاقات تميزًا بين العلاقات التي تجمع مصر ودول القارة اللاتينية، مثمنًا المشاركة الفعالة للشركات البرازيلية في معرض "EDEX 2025" الذي يعد ملتقى لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين وفرصة للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الصناعات الدفاعية بمختلف دول العالم .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي يتم تصنيعها وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة للإستفادة من خبرات الشركات البرازيلية فى العديد من المجالات التى تعمل بها، مؤكدًا سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوطين ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة.

المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة

استعرض الوزير محمد صلاح أحدث المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”.

من جانبه أشار الفريق هيرالدو لويز رودريغز وزير الإنتاج الدفاعي بدولة البرازيل، إلى أن مصر شريك إستراتيجي للبرازيل، مضيفًا أن هناك تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين بما يعزز العلاقات التاريخية بين الدولتين والتي تمتد لنحو مئة عام، موضحًا أن البرازيل تشارك بقوة في النسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" وذلك من خلال عدد (10) شركات تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تشمل (الذخائر الصغيرة والكبيرة، والقدرات اللوجستية، وتطوير المنتجات، إضافة إلى حلول الأمن السيبراني المتقدمة)، مضيفًا أن هناك فرص واعدة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرازيلية العاملة في مجالات مماثلة.

وأكد "رودريغز" على أهمية تبادل الوفود الفنية بين الجانبين لتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل دقيق، داعيًا الوزير "محمد صلاح" لزيارة الجناح الخاص بالشركات البرازيلية بمعرض “EDEX 2025” للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات في مجال الصناعات الدفاعية من تكنولوجيات متطورة.