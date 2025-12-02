قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 شركات برازيلية تشارك في معرض EDEX 2025 .. وفرص تعاون جديدة مع الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي يستقبل نظيره البرازيلي في EDEX 2025 لتعزيز التعاون الدفاعي
وزير الإنتاج الحربي يستقبل نظيره البرازيلي في EDEX 2025 لتعزيز التعاون الدفاعي
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق هيرالدو لويز رودريغز وزير الإنتاج الدفاعي بدولة البرازيل.

جاء ذلك بجناح الوزارة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

رحب الوزير "محمد صلاح"، في بداية اللقاء، بوفد وزارة الإنتاج الدفاعي البرازيلي، وتم التأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين حيث تشكل العلاقات (المصرية – البرازيلية) واحدة من أكثر العلاقات تميزًا بين العلاقات التي تجمع مصر ودول القارة اللاتينية، مثمنًا المشاركة الفعالة للشركات البرازيلية في معرض "EDEX 2025" الذي يعد ملتقى لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين وفرصة للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الصناعات الدفاعية بمختلف دول العالم .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي يتم تصنيعها وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة للإستفادة من خبرات الشركات البرازيلية فى العديد من المجالات التى تعمل بها، مؤكدًا سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوطين ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة.

المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة

استعرض الوزير محمد صلاح أحدث المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX  2025”.

من جانبه أشار الفريق هيرالدو لويز رودريغز وزير الإنتاج الدفاعي بدولة البرازيل، إلى أن مصر شريك إستراتيجي للبرازيل، مضيفًا أن هناك تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين بما يعزز العلاقات التاريخية بين الدولتين والتي تمتد لنحو مئة عام، موضحًا أن البرازيل تشارك بقوة في النسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX  2025" وذلك من خلال عدد (10) شركات تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تشمل (الذخائر الصغيرة والكبيرة، والقدرات اللوجستية، وتطوير المنتجات، إضافة إلى حلول الأمن السيبراني المتقدمة)، مضيفًا أن هناك فرص واعدة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرازيلية العاملة في مجالات مماثلة.

وأكد "رودريغز" على أهمية تبادل الوفود الفنية بين الجانبين لتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل دقيق، داعيًا الوزير "محمد صلاح" لزيارة الجناح الخاص بالشركات البرازيلية بمعرض “EDEX 2025” للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات في مجال الصناعات الدفاعية من تكنولوجيات متطورة.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 الصناعات الدفاعية EDEX وزارة الإنتاج الدفاعي البرازيلي العلاقات المصرية – البرازيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

السكري

أعراض مرض السكري من النوع الثاني وكيفية تشخيصه

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد