من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
بالصور

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
كريم عاطف

في إطار استعداداتها لعام 2025، كشفت شيري عن خضوع سيارتها الرائدة Tiggo 9 لسلسلة من اختبارات السلامة المتقدمة، التي تعد من بين الأكثر صرامة على مستوى صناعة السيارات، فالشركة لم تكتف بالتجارب التقليدية، بل نفذت سيناريوهات تصادم وانقلاب تتجاوز الحدود المألوفة، لتؤكد أن الأمان ليس مجرد بند ضمن المواصفات، بل هو جوهر تطوير هذه الـSUV العائلية.

برنامج الاختبارات شمل مجموعات متعددة من تجارب المحاكاة الواقعية والتجارب المعملية، حيث ركز على قدرة هيكل السيارة وأنظمة التقييد على مواجهة الحوادث المعقدة، وتم اختبار التصادم الأمامي الكامل بنسبة 100%، والتصادم الجانبي بنسبة 50%، إضافة إلى تجارب غير اعتيادية مثل الانقلاب الحلزوني بزاوية 180 درجة، والاصطدامات صغيرة الانحراف بزاوية 15 درجة، وهي اختبارات تهدف لقياس دقة توزيع الأحمال وصلابة الهيكل واستجابته في المواقف الحرجة.

التجارب أظهرت قدرة الهيكل على امتصاص الصدمات بفضل اعتماده على نسبة 85% من الفولاذ عالي القوة، منها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1300 ميجاباسكال، ما يشكل "كبسولة حماية" متماسكة حول المقصورة، ولتعزيز هذا المستوى من الأمان، تأتي Tiggo 9 مزودة بـ10 وسائد هوائية، من بينها وسائد جانبية ممتدة بطول 2,060 ملم، ووسائد للركبة، ووسادة جانبية للجهة البعيدة، مع تقنية تحافظ على ضغط الوسائد لمدة ست ثوان لضمان أقصى حماية.

كما تعمل مشدات الأحزمة ومحددات القوة بتناغم مع توقيت انتفاخ الوسائد، إضافة إلى ميزات ذكية مثل بقاء الأبواب قابلة للفتح بعد التصادم لتسهيل عمليات الإنقاذ، وتدعم السيارة منظومة قيادة متطورة من 19 وظيفة ADAS تصل بها إلى مستوى L2، تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي FCW، والفرملة الطارئة AEB، ومنع مغادرة المسار LDP.

أما نسخة Tiggo 9 CSH الهجينة فقد حصلت على مستوى عال من الأمان الكهربائي، بفضل حماية البطارية بمعيار IP68، ولوحة سفلية بقوة 590 ميجاباسكال، ونظام مراقبة دائمة، إضافة إلى تقنية فصل فائق السرعة للجهد العالي خلال أجزاء من الميلي ثانية.

وبمجمل هذه الاختبارات، تعلن شيري أن Tiggo 9 لا تلبي فقط معايير الأمان العالمية، بل تتجاوزها لتثبت مكانتها كواحدة من أكثر السيارات العائلية تقدما في جانب السلامة.

                         

شيري Tiggo 9 صناعة السيارات امتصاص الصدمات

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

نادي قضاه جنوب سيناء وجامعه القاهره

نادي قضاة جنوب سيناء وجامعة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون ثقافي توعويًا

ارشيفية

لخلافهم على شراء كلب.. الإعدام لشخص والسجن 15عاما لآخر في إنهاء حياة شاب بالدقهلية

اموال

التحفظ على أموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

