شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

في إطار استعداداتها لعام 2025، كشفت شيري عن خضوع سيارتها الرائدة Tiggo 9 لسلسلة من اختبارات السلامة المتقدمة، التي تعد من بين الأكثر صرامة على مستوى صناعة السيارات، فالشركة لم تكتف بالتجارب التقليدية، بل نفذت سيناريوهات تصادم وانقلاب تتجاوز الحدود المألوفة، لتؤكد أن الأمان ليس مجرد بند ضمن المواصفات، بل هو جوهر تطوير هذه الـSUV العائلية.

برنامج الاختبارات شمل مجموعات متعددة من تجارب المحاكاة الواقعية والتجارب المعملية، حيث ركز على قدرة هيكل السيارة وأنظمة التقييد على مواجهة الحوادث المعقدة، وتم اختبار التصادم الأمامي الكامل بنسبة 100%، والتصادم الجانبي بنسبة 50%، إضافة إلى تجارب غير اعتيادية مثل الانقلاب الحلزوني بزاوية 180 درجة، والاصطدامات صغيرة الانحراف بزاوية 15 درجة، وهي اختبارات تهدف لقياس دقة توزيع الأحمال وصلابة الهيكل واستجابته في المواقف الحرجة.

التجارب أظهرت قدرة الهيكل على امتصاص الصدمات بفضل اعتماده على نسبة 85% من الفولاذ عالي القوة، منها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1300 ميجاباسكال، ما يشكل "كبسولة حماية" متماسكة حول المقصورة، ولتعزيز هذا المستوى من الأمان، تأتي Tiggo 9 مزودة بـ10 وسائد هوائية، من بينها وسائد جانبية ممتدة بطول 2,060 ملم، ووسائد للركبة، ووسادة جانبية للجهة البعيدة، مع تقنية تحافظ على ضغط الوسائد لمدة ست ثوان لضمان أقصى حماية.

كما تعمل مشدات الأحزمة ومحددات القوة بتناغم مع توقيت انتفاخ الوسائد، إضافة إلى ميزات ذكية مثل بقاء الأبواب قابلة للفتح بعد التصادم لتسهيل عمليات الإنقاذ، وتدعم السيارة منظومة قيادة متطورة من 19 وظيفة ADAS تصل بها إلى مستوى L2، تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي FCW، والفرملة الطارئة AEB، ومنع مغادرة المسار LDP.

أما نسخة Tiggo 9 CSH الهجينة فقد حصلت على مستوى عال من الأمان الكهربائي، بفضل حماية البطارية بمعيار IP68، ولوحة سفلية بقوة 590 ميجاباسكال، ونظام مراقبة دائمة، إضافة إلى تقنية فصل فائق السرعة للجهد العالي خلال أجزاء من الميلي ثانية.

وبمجمل هذه الاختبارات، تعلن شيري أن Tiggo 9 لا تلبي فقط معايير الأمان العالمية، بل تتجاوزها لتثبت مكانتها كواحدة من أكثر السيارات العائلية تقدما في جانب السلامة.