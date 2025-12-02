موجة أنفلونزا غير مسبوقة تهدد الشتاء.. واستشاري يكشف السبب الحقيقي

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية إلى جانب تناول اللقاح للتعامل مع الإنفلونزا، حيث أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لا يوجد وقاية منها بسبب عدم تناول اللقاح، وبالتالي جعلها أكثر عنفا وأكثر شراسة هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”: “هذا العام نشهد أسوء موجة أنفلونزا.. ولا يوجد هناك أى إنتشار لفيروس جديد مثلما يعتقد الناس”.

وتابع: “الكورونا ليس لها علاقة بالانفلونزا.. حيث أنها لها لقاح مختلف تماما عنها.. ولكن كل إهتماماتنا الطبية لكورونا وتجنبنا عن لقاحات الأنفلونزا”، مناشدا المواطنين للعودة مرة أخري لأخذ لقاح الأنفلونزا فى هذا التوقيت، لأنه مهم جدا للحماية، وتحمي من المضاعفات التي نراها تلك الفترة من أعراض.