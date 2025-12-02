قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
توك شو

موجة أنفلونزا غير مسبوقة تهدد الشتاء.. واستشاري يكشف السبب الحقيقي

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية إلى جانب تناول اللقاح للتعامل مع الإنفلونزا، حيث أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لا يوجد وقاية منها بسبب عدم تناول اللقاح، وبالتالي جعلها أكثر عنفا وأكثر شراسة هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”: “هذا العام نشهد أسوء موجة أنفلونزا.. ولا يوجد هناك أى إنتشار لفيروس جديد مثلما يعتقد الناس”.

وتابع: “الكورونا ليس لها علاقة بالانفلونزا.. حيث أنها لها لقاح مختلف تماما عنها.. ولكن كل إهتماماتنا الطبية لكورونا وتجنبنا عن لقاحات الأنفلونزا”، مناشدا المواطنين للعودة مرة أخري لأخذ لقاح الأنفلونزا فى هذا التوقيت، لأنه مهم جدا للحماية، وتحمي من المضاعفات التي نراها تلك الفترة من أعراض.

الحساسية والمناعة الأنفلونزا الوقاية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

بالصور

سوق السيارات المصري
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
نوة قاسم
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

