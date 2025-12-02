القبض على طالب تعدى على زميله بمفتاح إطارات سيارات بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص بالضرب على آخر بقطعة حديدية وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة فاقوس من (طالب "مصاب بجروح بالرأس" – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) بتضرره من أحد أصدقائه (طالب - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حديدية (مفتاح فك إطارات السيارات) لخلافات بينهما بسبب المزاح.

أمكن ضبط المذكور والأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .