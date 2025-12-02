سقوط لص سرقة مستلزمات من داخل سيارة بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بسرقة مستلزمات إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأن الواقعة بتاريخ 25 نوفمبر المنقضى ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) ، وبحوزته الدراجة النارية "تروسيكل" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق .