قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كواليس مثيرة في حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

قمر الوكالة
قمر الوكالة
رامي المهدي   -  
ملفات

ـ ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك

ـ ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"

ـ استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة


 

كشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية عن كواليس مثيرة في حيثيات الحكم بحبس البلوجر قمر الوكالة 6 أشهر، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها، بعد الاطلاع على الأوراق وما دار في جلسات المحاكمة، أن المتهمة “شوق. م” المعروفة إعلاميًا بـ"قمر الوكالة"، ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك.


وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"، واستخدامه في بث محتوى مرئي خادش للحياء العام، يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وأشارت الحيثيات، إلى أن الأدلة الفنية، وتحريات الجهات المختصة، واعتراف المتهمة في محضر الضبط، متسقة ومتكاملة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للريبة أن المتهمة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة، بما يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة ترى في هذا النوع من الجرائم خطرًا على النظام الاجتماعي والقيمي، وكونه أصبح متكررًا، فإنها تشدد على ضرورة الردع العام والخاص، حمايةً للنشء والمجتمع.

وأوضحت الحيثيات، أنه تم "إدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس والغرامة وفق ما هو وارد بالمنطوق، ومصادرة الهاتف المحمول والأرباح محل الجريمة، وحجب الحساب موضوع الاتهام".

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر.

وثبت أيضا للمحكمة من مطالعة الأوراق، وما ورد بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على منصة "تيك توك" باسم "قمر الوكالة"، واستخدمته في بث مقاطع مرئية تحوي ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخدش الحياء العام، وتتنافى مع القيم الأسرية في المجتمع المصري.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

أولًا: بحبس المتهمة شوق. م. س، والشهيرة بـ "قمر الوكالة"، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وذلك عن التهمة المسندة إليها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الإخلال بالآداب العامة، طبقًا لنص لقانون العقوبات.

ثانيًا: تغريم المتهمة مبلغ 100 ألف جنيه، عما أُسند إليها من اتهامات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ثالثًا: مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة.

رابعًا: حجب الحساب الإلكتروني المسمى "قمر الوكالة" على منصة تيك توك، محل الواقعة، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ قرار الحجب فورًا.

خامسًا: إلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية.

وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة الهاتف.

حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر قمر الوكالة حبس البلوجر قمر الوكالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

أفشة

أفشة يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر والكويت بـ كأس العرب

حلمي طولان وعادل الشمري

نجم الكويت السابق يهاجم حلمي طولان: لم يحترم منتخبنا ورددنا عليه في الملعب

شيكابالا

أنا مش فاهم بالصراحة.. شيكابالا ينتقد مسئولي منتخب مصر

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد