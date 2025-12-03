خبير سياحي: تعاف غير مسبوق للقطاع وتوقعات بتجاوز تقديرات فيتش خلال عامين

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن قطاع السياحة المصري يشهد موجة تعافٍ قوية تفوق التوقعات الدولية، مشيرًا إلى أن تقديرات وكالة فيتش التي رجّحت نموًا بنحو 4.6% تعد واقعية، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تخطي هذه النسبة بشكل كبير بحلول عام 2026.

وأوضح هزاع، في مداخلة مع برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الطفرة التي يشهدها القطاع تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد أكبر المشروعات الثقافية عالميًا، إضافة إلى الحضور المصري المتميز في الفعاليات والمعارض الدولية.

وأشار إلى أن الجناح المصري حصل على جائزة أفضل جناح من حيث التصميم والتمثيل الحضاري في معرضي السياحة في لندن وقطر، وهو ما يعكس قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وكشف الخبير السياحي أن معدلات الإشغال في بعض الفنادق والمدن السياحية وصلت إلى 90%، متوقعًا ارتفاعها مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة، خاصة في المدن الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

كما توقع انتعاشًا كبيرًا في حركة السياحة الثقافية، خاصة عبر رحلات النايل كروز بين الأقصر وأسوان، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السائحين.