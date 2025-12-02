البحر الأحمر.. إجراءات عاجلة لتسليم وحدات بديلة لسكان باتا

عقد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا مع أصحاب الوحدات بالعقارات التي صدر لها قرار إزالة بمنطقة باتا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بشأن إزالة المباني الآيلة للسقوط وضمان سلامة المواطنين.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة وتهيئة بيئة عمرانية تتناسب مع دور الغردقة السياحي، مع توفير وحدات بديلة تحقق مستوى معيشي مناسب للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض سكرتير عام المحافظة الموقف التنفيذي للعقارات التي تم هدمها بعد ثبوت خطورتها الإنشائية، مؤكدًا أن أعمال الإزالة اكتملت بالكامل، وأن تنفيذ مشروع الوحدات البديلة تم وفق جدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر طبقا لما تم التنسيق علية وتم الانتهاء من المشروع خلال المدة التى تم تحديدها .

وأوضح كمال سليمان أنه سيتم بدء إجراءات القرعة لتوزيع الوحدات على مستحقيها خلال الأسبوع القادم، ويتم سداد المستحقات المالية المقررة لكل مستحق، مشددًا على توفير بيئة سكنية آمنة ومتوافقة مع خطط التطوير العمراني.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن الهدف الأساسي من المشروعات هو “تأمين المواطنين أولًا، ثم توفير بدائل عمرانية أفضل تعكس مكانة الغردقة وتخدم سكانها بالشكل اللائق”، مؤكدًا حرص المحافظة على تطبيق أعلى معايير الدقة والالتزام في جميع مراحل التنفيذ.