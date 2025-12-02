قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توسعة رعاية الأطفال بمستشفى أم الأطباء ورفع الطاقة الاستيعابية لـ ٨ أسرة

وكيل أول وزارة الصحة بالجيزة
وكيل أول وزارة الصحة بالجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتحسين الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة وفي ذلك الصدد اطّلع المحافظ على تقرير بنتائج الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور إسحق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بمستشفى أم الأطباء، والتي شملت متابعة أقسام الطوارئ والعيادات الداخلية لضمان سرعة استقبال الحالات خاصة الأطفال.

وتضمّن التقرير الانتهاء من تطوير قسم رعاية الأطفال ورفع طاقته الاستيعابية من ٥ إلى ٨ أسرة عقب استكمال أعمال التجهيز وتوفير الطاقم الطبي والتمريضي اللازم، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للتوسعة غدًا بما يساهم في خدمة عدد أكبر من الحالات وتقليل الحاجة لتحويل الأطفال إلى مستشفيات أخرى.

كما شمل التقرير تعزيز منظومة الطوارئ من خلال دعم تواجد أطباء متخصصين للأطفال، إلى جانب زيادة عدد الأطباء بالعيادات المسائية لتحسين مستوى الخدمة وتقليل فترات الانتظار.

بالإضافة إلى التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى و التنسيق الذي تم لصرف النواقص لضمان استمرار الخدمة دون أي عجز.

كما أكد أهمية تكثيف إجراءات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، والتزام فرق المتابعة بتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل المستشفى، ومنها تجهيز وحدة غسيل الكلى للأطفال ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والتي من المقرر بدء تشغيلهما قريبًا بهدف استكمال منظومة الرعاية المتخصصة التي تقدمها المستشفى للأطفال.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور إسحق جميل إسحق مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن المديرية مستمرة في رفع جاهزية مستشفى أم الأطباء وتحسين جودة خدماته، بما يضمن تقديم رعاية آمنة وسريعة للأطفال وأسرهم.

