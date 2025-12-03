شهدت السيدة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ الذى نظم تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة وبالتعاون بين المجلس القومى للمراة ولشركة المصرية للاتصالاتWE ، ومؤسسة YLF - Youth Leaders Foundation.

وتأتي هذه النسخة من البرنامج في إطار دعم الشباب والمرأة المهتمين بالعمل المناخي، تأكيداً لدورهم الحيوي في مواجهة التحديات البيئية.

وحضر الفاعلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة سارة البطوطي عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البيئة والتغيرات المناخية وسفيرة الأمم المتحدة للمناخ ،والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة عضاء مؤسسة شباب القادة وحضور واسع من المهتمين بالعمل المناخي.

الجدير بالذكر أن برنامج Climate Leaders قادة المناخ، هو برنامج مميز لدعم افكار و مشروعات الشباب و الأنشطة الطلابية لمواجهة المشاكل البيئية المختلفة.

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "قادة المناخ من الفكرة الى الأثر حوار بين الخبرة والطموح" وعرض فيلم قصير عن إنجازات برنامج قادة المناخ خلال النسختين السابقتين من البرنامج، فضلا عن إعداد عرض تقديمي عن مراحل البرنامج والإطار الزمني لكل مرحلة .