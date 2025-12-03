مجلس الأهلى يطمئن على الترتيبات النهائية لبطولة إفريقيا لسيدات السلة

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان الفرعية، لمتابعة أدق تفاصيل الاستعدادات التي تسبق ضربة البداية.

وتفقّد الجارحي التجهيزات الجارية داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل، إلى جانب مراجعة تقارير لجان الاستقبال والإعاشة والتنقلات ومرافقي الوفود؛ للوقوف على جاهزية عناصر التنظيم كافة، وضمان توفير أفضل بيئة ممكنة للفرق المشاركة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة استمرار وتكثيف العمل من جميع اللجان، والالتزام بمتطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، بما يضمن خروج البطولة بالشكل الذي يعكس مكانة الأهلي وريادته في تنظيم أكبر البطولات القارية.

وتشهد البطولة مشاركة الأندية التالية: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي – CNSS الكونغو الديموقراطية – بريف هارتس من مالاوي.