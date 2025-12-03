الراجل مات.. القبض على شخص صدم آخر بسيارته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بعامل حال عبوره للطريق مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته وفرار قائدها بالقاهرة.

بالإنتقال والفحص تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر الجارى حال عبور (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) الطريق بدائرة قسم شرطة 15 مايو إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار مما أدى لوفاته متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية مسائلته قانونياً وتعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.