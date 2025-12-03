مستقبل وطن يواصل تحركاته لحل أزمة تقنين الرويسات بشرم الشيخ

شَرَعَ حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء في استكمال متابعة وحل مشكلة تقنين أوضاع أهالي منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، حيث عَقَدَت قيادات الحزب لقاءً موسعاً بحضور النائب مجدي بيومي أمين الحزب بالمحافظة والنائب حسين موسى؛ وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال مع المواطنين.

​تَنَاوَلَ اللقاء، الذي نُظِّم بالتنسيق مع إيهاب يوسف، أمين العمل الجماهيري، وتامر التابعي، أمين الوحدة الحزبية بالرويسات، وحضور عدد من أهالي المنطقة، مناقشة أبرز التحديات التي تعترض الأهالي في إجراءات التقنين. وأكّدت القيادات على متابعة الملف بشكل حثيث والتواصل المباشر مع الجهات المختصة لضمان تيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار المنشود للمواطنين.

​في السياق ذاته، وجّه النائبان مجدي بيومي وحسين موسى الشكر إلى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مثمّنين دعمه المستمر وتعاونه الفعال في ملف تقنين أوضاع أهالي الرويسات ، واستقباله للطلبات والعمل على حلها في أقرب وقت.

