الزمالك يضع خارطة الطريق لفريق الكرة في فترة التوقف.. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل جلسة الزمالك بشأن التعامل مع فترة التوقف للدوري المصري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: الزمالك يضع خارطة الطريق مع عبد الرؤوف في فترة التوقف في جلسة يعقدها خلال ساعات.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.