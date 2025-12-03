قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
الزمالك يضع خارطة الطريق لفريق الكرة في فترة التوقف.. أحمد حسن يكشف

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل جلسة الزمالك بشأن التعامل مع فترة التوقف للدوري المصري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: الزمالك يضع خارطة الطريق مع عبد الرؤوف في فترة التوقف في جلسة يعقدها خلال ساعات.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد حسن الزمالك عبد الرؤوف اخبار الزمالك خطة الزمالك

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

