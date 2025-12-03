غيابات بالجملة في الزمالك خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن غيابات نادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" غيابات الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم ٩ ديسمبر

-محمد صبحي ومحمد عواد وحسام عبدالمجيد، ومحمود حمدي “الونش”، ومحمد إسماعيل.

-ا أحمد فتوح، ومحمود بن تايج وأحمد ربيع ونبيل عماد “دونجا”ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد.

-عدي الدباغ، وسيف الجزيري، وشيكوبانزا ومحمد السيد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر