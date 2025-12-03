قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسكندرية: مشهد الانتخابات يعكس درجة كبيرة من الشفافية

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان

أكد أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المشهد العام لانتخابات دائرة الرمل المعادة، يعكس “درجة كبيرة من الشفافية والمصداقية” في التعامل مع العملية الانتخابية.

وقد أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية بمنطقة فلمنج، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات إعادة دائرة الرمل بالإسكندرية مجلس النواب 2025.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان واستقبال الناخبين، موجّهًا بضرورة توفير جميع سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير حركة الدخول والخروج داخل المقر الانتخابي. 

كما شدّد على الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ جاهزية المحافظة الكاملة لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل منذ يومين على متابعة كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللوجستية في اللجان، بما في ذلك تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إن بعض المواطنين تقدموا بملاحظات خلال المرحلة الأولى، وإن اللجنة العليا للانتخابات فحصت تلك الملاحظات بعناية وأصدرت قراراتها الحاسمة، بما في ذلك إعادة الانتخابات في الدائرة محل الجولة الحالية.

وشدد المحافظ على أن “أهم ما يطمئن المواطن هو شعوره بحرية الإدلاء بصوته، وأن صوته يصل إلى استحقاقه الدستوري”، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تتيح لكل مواطن اختيار من يمثله بكل حرية.

ووجّه أحمد خالد الشكر لجميع الجهات المشاركة في تجهيز الانتخابات، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية التي تسلمت اللجان منذ أمس، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والمرافق، والعاملين في مركز عمليات المحافظة الذين يتابعون سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من الأمن العام والحماية المدنية وحتى النقل العام.

وفي تعليقه على مشهد الإقبال، قال المحافظ إن الفترة الماضية شهدت مشاركة لافتة لكبار السن، بينما يبرز الآن حضور واضح للشباب، ما يعكس ـ بحسب تعبيره ـ “وعي المواطن المصري وإدراكه الكامل لما يريده في المرحلة المقبلة، وأنه باختياره يرسم السياسة التي يتمناها للدولة المصرية”.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الإقبال الإيجابي أو الملاحظات التي يتقدم بها المواطنون جميعها مؤشرات يتم التعامل معها بجدية وشفافية، وهو ما نتج عنه قرار الإعادة في الدائرة التي تشهد اليوم عمليات التصويت.

جدير بالذكر أن دائرة الرمل تضم لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمَي شرطة رمل أول و رمل ثان. 

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 744 ألفًا و 824 ناخبًا، لهم حق الإدلاء بأصواتهم، حيث يتنافس 16 مرشحا على 3 مقاعد.

الإسكندرية محافظ الاسكندرية اللجان الانتخابية لجان الرمل الدائرة الملغاة

