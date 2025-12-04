شوقي غريب: طولان لعب بتوازن أمام الكويت.. وأفشة كان لازم يبدأ

يرى شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الكابتن حلمي طولان اعتمد على تشكيل متوازن خلال مباراة الكويت في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2:

"تشكيل منتخب مصر اعتمد فيه الجهاز الفني على التوازن، مع اللعب على الأطراف بوجود يحيى زكريا وأكرم توفيق".

وأضاف: "ثلاثي وسط الملعب غنام محمد وعمرو السولية ومحمد النني أسلوب لعبهم متشابه جدًا".

وتابع المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي: "كنت أفضل وجود محمد مجدي أفشة أساسيًا بدل أحد الثلاثي، علشان يضيف صناعة لعب وعمق هجومي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "إسلام عيسى لاعب جيد.. ومشروع لاعب دولي في الفترة المقبلة".