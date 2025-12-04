رئيس التمثيل التجاري ووزير الطاقة البوسني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

استقبل الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس التمثيل التجاري المصري، فيدران لاكيتش، وزير الطاقة والتعدين والصناعة في البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، بمقر التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والبوسنة.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية المتميزة ولا الإمكانيات المتاحة، مشددين على ضرورة تكثيف التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما. وبلغت الصادرات المصرية إلى البوسنة في عام 2024 نحو 51 مليون دولار، متضمنة النحاس ومنتجاته، الألومنيوم، الخضروات والفاكهة، مواد البناء، الملابس الجاهزة، الملح، والزجاج ومنتجاته، مع التأكيد على أهمية العمل لزيادة هذا الحجم بما يتناسب مع احتياجات السوق البوسني.

كما ناقش الجانبان فرص مشاركة الشركات المصرية في 71 مشروعاً حكومياً بالبوسنة تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدين حرص مصر على تشجيع شركاتها العامة والخاصة على دراسة هذه الفرص والمشاركة فيها، بما يعزز وجودها في السوق البوسنية. وفيما يتعلق بالاستثمار، استعرض الشريف الفرص المتاحة في مصر، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في البلدين في إقامة شراكات مشتركة تستهدف الأسواق الإقليمية، مع التركيز على مشاريع الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري من خلال مشاركة الشركات البوسنية في المعارض المصرية المتخصصة، وحث مجتمع الأعمال المصري على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية بالبوسنة لتعريف الشركات بالمنتجات وفتح قنوات اتصال مباشرة. كما تم بحث إمكانية إنشاء مناطق صناعية مشتركة في البلدين لتوطين سلاسل القيمة وزيادة الاعتماد المتبادل، مع التأكيد على التعاون في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، واتفق الجانبان على تنظيم اجتماع موسع لمجتمع الأعمال في القريب العاجل.

حضر اللقاء ثابت سوباشيتش، سفير البوسنة والهرسك لدى مصر، ومستشارو وزير الطاقة البوسني، إلى جانب الوزير المفوض التجاري نهى كمال، مدير إدارة شئون أوروبا، والسكرتير الثاني التجاري مصطفى نجيب بإدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري المصري.