رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا..بمواصفات احترافية.. إطلاق هاتف Poco C85 الاقتصادي و بخصم كبير اشتري سماعات جالاكسي بودز كور

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إطلاق Android 16 'Minor' مع العديد من الميزات الجديدة 

بدأت جوجل اليوم بطرح ميزات Android 16 QPR2 على أجهزة Pixel. ورغم أن هذا التحديث يُصنف ضمن التحديثات "البسيطة"، إلا أنه يُقدم مجموعة واسعة من التحسينات العملية للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

وهو أول إصدار لنظام Android يستخدم إصدارًا جديدًا من Minor SDK، وهو التغيير الذي يسمح لشركة Google بإرسال واجهات برمجة التطبيقات والميزات الجديدة بشكل أسرع بكثير من الدورة السنوية التقليدية.

بمواصفات احترافية.. إطلاق هاتف Poco C85 الاقتصادي

تستعد شركة POCO لإطلاق هاتف C85 5G، وقد بدأت بالفعل في الترويج له. سيُطرح الهاتف لأول مرة في 9 ديسمبر و يبدو التصميم المعروض في الإعلانات التشويقية مشابهًا لهاتف Redmi 15C 5G الذي أُطلق مؤخرًا ، مما يشير إلى نهج إعادة صياغة العلامة التجارية الذي تتبعه POCO غالبًا.

قبل الإطلاق الرسمي.. وان بلس تكشف تفاصيل جديدة عن ميزات ا OnePlus Ace 6T 

أطلقت ون بلس رسميًا هاتفها OnePlus Ace 6T في الصين، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Ace عالية الأداء. يقدم الجهاز مزيجًا من ميزات الألعاب من الجيل التالي، وبطارية ضخمة، وأحدث شرائح Qualcomm الرائدة. سيتم إطلاقه عالميًا باسم OnePlus 15R في 17 ديسمبر، مع اختلافات طفيفة متوقعة في الكاميرا

الحق اشتري .. بخصم كبير سماعات جالاكسي بودز كور اليك التفاصيل

أطلقت أحدى المتاجر الألكترونية عرضًا ترويجيًا مميزًا على سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور فخلال هذه الفترة، يمكنك الحصول على هذه السماعات اللاسلكية (TWS) والتي تأتي بالعديد من الميزات وبسعر 2999 روبية هندية فقط.

تأتي سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور، بسعرها الرسمي 9,999 روبية هندية، معروضة بالفعل بخصم هائل بنسبة 61%، مما يخفض سعرها إلى 3,899 روبية هندية ولكن العرض لا يتوقف عند هذا الحد ولفترة محدودة، يمكن للمتسوقين استخدام قسيمة إضافية مباشرةً  لتوفير 900 روبية هندية 

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

الكابوتشا

ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

فيديو

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

