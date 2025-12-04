أخبار التكنولوجيا..بمواصفات احترافية.. إطلاق هاتف Poco C85 الاقتصادي و بخصم كبير اشتري سماعات جالاكسي بودز كور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إطلاق Android 16 'Minor' مع العديد من الميزات الجديدة

بدأت جوجل اليوم بطرح ميزات Android 16 QPR2 على أجهزة Pixel. ورغم أن هذا التحديث يُصنف ضمن التحديثات "البسيطة"، إلا أنه يُقدم مجموعة واسعة من التحسينات العملية للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

وهو أول إصدار لنظام Android يستخدم إصدارًا جديدًا من Minor SDK، وهو التغيير الذي يسمح لشركة Google بإرسال واجهات برمجة التطبيقات والميزات الجديدة بشكل أسرع بكثير من الدورة السنوية التقليدية.

بمواصفات احترافية.. إطلاق هاتف Poco C85 الاقتصادي

تستعد شركة POCO لإطلاق هاتف C85 5G، وقد بدأت بالفعل في الترويج له. سيُطرح الهاتف لأول مرة في 9 ديسمبر و يبدو التصميم المعروض في الإعلانات التشويقية مشابهًا لهاتف Redmi 15C 5G الذي أُطلق مؤخرًا ، مما يشير إلى نهج إعادة صياغة العلامة التجارية الذي تتبعه POCO غالبًا.

قبل الإطلاق الرسمي.. وان بلس تكشف تفاصيل جديدة عن ميزات ا OnePlus Ace 6T

أطلقت ون بلس رسميًا هاتفها OnePlus Ace 6T في الصين، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Ace عالية الأداء. يقدم الجهاز مزيجًا من ميزات الألعاب من الجيل التالي، وبطارية ضخمة، وأحدث شرائح Qualcomm الرائدة. سيتم إطلاقه عالميًا باسم OnePlus 15R في 17 ديسمبر، مع اختلافات طفيفة متوقعة في الكاميرا

الحق اشتري .. بخصم كبير سماعات جالاكسي بودز كور اليك التفاصيل

أطلقت أحدى المتاجر الألكترونية عرضًا ترويجيًا مميزًا على سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور فخلال هذه الفترة، يمكنك الحصول على هذه السماعات اللاسلكية (TWS) والتي تأتي بالعديد من الميزات وبسعر 2999 روبية هندية فقط.

تأتي سماعات سامسونج جالاكسي بودز كور، بسعرها الرسمي 9,999 روبية هندية، معروضة بالفعل بخصم هائل بنسبة 61%، مما يخفض سعرها إلى 3,899 روبية هندية ولكن العرض لا يتوقف عند هذا الحد ولفترة محدودة، يمكن للمتسوقين استخدام قسيمة إضافية مباشرةً لتوفير 900 روبية هندية