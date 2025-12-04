قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية

بطولة الجمباز
بطولة الجمباز
نهلة الشربيني

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا المصرية بالتعاون مع نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر التابع لوزارة الشباب والرياضة، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

فعاليات بطولة الجمباز طلبة وطالبات ضمن فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية

وقد أقيمت فعاليات بطولة الجمباز (طلبة وطالبات) ضمن فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة رقم (٥٣) وذلك بمشاركة (١٦) جامعة بإجمالي (٦٥) طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقد أسفرت نتائج الترتيب للبطولة عن الآتي:

** الفردي العام:

- الطالب: عمر محمد العربي، جامعة الإسكندرية 

- الطالب: عبدالرحمن عبد الحليم، الجامعة المصرية الصينية. 

- الطالب: مصطفي وليد، جامعة حلوان.

** الحركات الأرضية: 

- الطالب: محمد مختار، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 

- الطالب: عبدالله عبد الحليم، الجامعة المصرية الصينية. 

- الطالب: علي عمار النحراوي، جامعة عين شمس.

** حصان الحلق: 

- الطالب: مازن تامر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 - الطالب: أحمد شريف، جامعة MSA جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

 - الطالب: عمر أحمد فؤاد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 ** الحلق 

- الطالب: كريم رؤوف، جامعة هيرتفوردشاير.

- الطالب: عبد الله تامر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 - الطالب: ياسين مروان، الجامعة الألمانية بالقاهرة.

** الحركات الأرضية:

- الطالبة: جنی هانى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- الطالبة: فرح يوسف، جامعة MIU مصر الدولية.

- الطالبة: فرح يحيى محمد، الجامعات الأوروبية في مصر.

** عارضة التوازن:

- الطالبة: فريدة محمد دبور، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- الطالبة: رهف هشام، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

- الطالبة: خديجة زيادة، الجامعات الأوروبية في مصر

** حصان القفز:

- الطالبة: مي حازم، جامعة هيرتفوردشاير.

- الطالبة: ملك هيثم، الجامعة الكندية.

- الطالبة: شادو ماجد، جامعة عين شمس

** المتوازي

- الطالبة: نور أمير، الجامعة البريطانية في مصر 

- الطالبة: مايا إيهاب الصاوى، جامعة الإسكندرية 

- الطالبة: نور أشرف، جامعة MSA جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** العقلة:

- الطالب: محمد حسام، جامعة 6 أكتوبر 

- الطالب: مازن حازم، الجامعات الأوروبية في مصر. 

- يوسف حسن، جامعة مصر الدولية.

** المتوازي:

- الطالب: عادل ممدوح، جامعة الإسكندرية

- الطالب: سيف الله ياسر، جامعة حلوان 

- الطالب: علي أحمد، جامعة مصر الدولية

** حصان القفز:

- الطالب: يوسف جمال، جامعة بدر 

 - الطالب: زياد أحمد، جامعة مصر الدولية 

- الطالب: عمر السمليجي، جامعة مصر الدولية

