قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجموعة أبوظبي تبحث مع الحكومة فرص الاستثمار في قطاع الطيران

وزير الطيران ومجموعة أبوظبي للطيران
وزير الطيران ومجموعة أبوظبي للطيران

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السيد محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبوظبي للطيران» والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث مجالات التعاون الفني والتشغيلي والإستثماري التي تدعم خطط التطوير الجارية بقطاع الطيران المدني المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

أبوظبي للطيران تبحث الاستثمار في قطاع الطيران المصري

يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وحرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الشراكات الداعمة لتطوير منظومة العمل داخل القطاع.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالوفد الإماراتي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع الشراكات الإقليمية التي تسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران المدني، خاصة في مجالات الصيانة والإصلاح والتدريب المتخصص وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب التعاون في مجال الشحن الجوي وتطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

فتح تعاون واسع المجالات بين مجموعة أبوظبي للطيران ومصر

وأكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية المتخصصة بما يُحقق تطورًا ملموسًا في القدرات الفنية والتشغيلية للقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تُولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة التدريب والصيانة وتهيئة بيئة تشغيل حديثة تتوافق مع متطلبات صناعة النقل الجوى العالمية، وأن التعاون مع مجموعة أبوظبي للطيران يُمثل خطوة مهمة في هذا الإتجاه بما يُدعم برامج التطوير الحالية ويحقق المصالح المشتركة للطرفين.

ومن جانبه، أعرب السيد محمود الهاملي عن تقدير مجموعة «أبوظبي للطيران» للجهود المبذولة داخل قطاع الطيران المدني المصري، مؤكدًا تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات الطيران المدنى المختلفة، وتوسيع نطاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وزارة الطيران قطاع الطيران الحكومة المصرية المطارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

العراق

تصحيح حكومي سريع بعد نشر قائمة إرهابية خاطئة في العراق

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على بلدات المجادل ومحرونة وجباع جنوبي لبنان

المنتج الكبير عمرو الصيفي

واحد من الناس يحيي ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد