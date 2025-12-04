الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.



شهدت التدريبات غياب كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي و أحمد فتوح و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل و محمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.



وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الفريق في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الاثنين الماضي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر