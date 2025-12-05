ناقد رياضي: كأس العرب تحول إلى مونديال مصغر

أكد الناقد الرياضي هيثم حبيب، أن بطولة كأس العرب هذا العام تمثل تجربة ممتعة ومثيرة للجماهير العربية، حيث يتابع المشجعون المباريات وكأنها بطولة كأس العالم مصغرة.



وأشار حبيب عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن المباريات غاية في القوة والتنافسية، ما يزيد من إثارة البطولة ويجعل كل مباراة تحمل أهمية كبيرة.



وأضاف حبيب أن نتائج الجولة الثانية قلبت التوقعات السابقة، حيث كانت تونس وقطر المرشحين الأوفر حظًا للتأهل، إلا أن الأداء القوي لكل من فلسطين وسوريا جعلهما الآن الأقرب للمضي قدماً في البطولة.



وأوضح أن الجماهير العربية أظهرت تعاطفًا واضحًا مع المنتخبين، خاصة بعد الأداء الجماعي من جانبهما.

