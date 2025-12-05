قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إعلان الحصر العددي لانتخابات دائرة أخميم وساقلتة والكوثر بسوهاج.. أرقام تحسم المشهد الانتخابي

جانب من عملية التصويت بسوهاج
جانب من عملية التصويت بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة أخميم وساقلتة والكوثر بمحافظة سوهاج سباقًا انتخابيًا حافلًا بالمنافسة بين المرشحين، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النيابية بالدائرة نتيجة الحصر العددي للأصوات، عقب الانتهاء من فرز اللجان الفرعية في المراكز الثلاثة، وسط إجراءات تأمينية مكثفة.

الحصر العددي

وأظهرت المؤشرات النهائية للحصر العددي تقدّم عدد من المرشحين بفوارق متفاوتة، حيث جاء المرشح عصام الشريف في الصدارة بعد حصوله على 26772 صوتًا، فيما حلّ المرشح شعبان لطفي في المرتبة الثانية بعد حصوله على 24957 صوتًا.

وعلى الجانب الآخر، حصل المرشح عفيفي الشريف على 24648 صوتًا، بينما جاء المرشح زكريا حسان بعدد أصوات بلغ 23905 صوتًا، ما يعكس حجم التنافس القوي داخل الدائرة، خاصة بين المرشحين أصحاب الثقل العائلي والحضور الشعبي الواسع في مركز أخميم ومحيطه.

وتأتي هذه النتائج في إطار العمل المتواصل للجنة العامة، التي أشرفت على العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وحتى الانتهاء من فرز الأصوات، وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية.

وأكد مصدر داخل اللجنة أن الأرقام المعلنة تمثل الحصر العددي فقط، بينما سيتم إعلان النتيجة النهائية عقب وصول محاضر اللجان واعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الدائرة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين طوال يومي التصويت.

وتستمر حالة من الترقب بين الأهالي والمرشحين انتظارًا للقرار النهائي من الهيئة، الذي سيحسم هوية الفائزين، في واحدة من أكثر الدوائر ازدحامًا وتنافسًا بمحافظة سوهاج.

