مكافح من صغره.. تشييع جثمان شاب توفي صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالقاهرة

شيع العشرات من اهالي قرية سمان بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثمان الشاب عمر نجيب 23 سنة عقب مصرعه صعقا بالكهرباء اثناء عمله في القاهرة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وسط حالة من الصدمة والحزن حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي القرية والذين وصفوا الشاب بانه مكافح منذ صغره يسعي علي اكل عيشه لمساعدة اسرته والده ووالدته، حيث انه الولد الوحيد لهم.

وقال الأهالي إن الخبر نزل كالصاعقة عليهم حيث ان عمر كان في القاهرة من اجل العمل بحثا عن لقمة العيش وجاء الخبر كالصاعقة علي الجميع.

وتابع الأهالي أن عمر معروف بين الجميع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين ابناء قريته والجميع حزين على وفاته.