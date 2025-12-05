مات على الهواء.. القصة الكاملة لـ وفاة ضيف أشعل الساحة قبل رحيله بثواني

في مشهد صادم حبس فيه أنفاس المشاهدين، توفي ضيف على الهواء مباشرة خلال لقائه فى أحد البرامج بـ سكتة قلبية مفاجئة، كان هذا المشهد للناشط الإعلامي وقائد قطاع النقل والسياحة في جمهورية الدومينيكان ماريو أورينيا أثناء مقابلة تلفزيونية مباشرة، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، في لحظة أصبحت خلال دقائق واحدة من أكثر المقاطع تداولا على منصات التواصل الاجتماعي.

انهيار مفاجئ أمام الكاميرات

وقعت الحادثة خلال بث برنامج "إل كافيه دي دياريو 55"، حيث كان أورينيا يشارك في نقاش حول مشاريع سياحية وملفات قطاع النقل، قبل أن تظهر عليه علامات تعب حاد وهو جالس على أريكة الاستوديو.

وخلال ثواني، انهار الضيف مباشرة أمام المذيعين، الذين ظهر عليهم الارتباك والذهول بينما قطع فريق الإنتاج البث فورا وسارع الطاقم الطبي لإجراء الإسعافات ومحاولات الإنعاش القلبي، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لتعلن لاحقا وفاة أورينيا رسميا.

التقارير الأولية رجحت أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية مفاجئة، فيما أكدت القناة أن النتائج الطبية الرسمية لا تزال قيد الانتظار.

مقطع ينتشر كالنار في الهشيم

انتشر فيديو لحظة السقوط بسرعة كبيرة على منصات "إكس" وفيسبوك وإنستجرام، محققا آلاف المشاهدات خلال ساعات وأثار المشهد موجة صدمة واسعة بين المواطنين والعاملين في الإعلام والسياحة والنقل، بالنظر إلى الحضور الدائم لأورينيا في البرامج التلفزيونية ونشاطه البارز في خدمة المجتمع.

من هو ماريو أورينيا؟

شغل منصب رئيس خط السائقين في غرب سانتياغو، وكان مؤسس أحد خطوط النقل العام التي دخلت مؤخرا في نزاعات ميدانية مع خطوط منافسة لعب دور الوسيط الميداني في تهدئة التوترات والدفاع عن سائقيه.

من أبرز مروجي التراث والسياحة

إلى جانب نشاطه النقابي، كان أورينيا صحفيا وإعلاميا يعمل على الترويج للهوية الثقافية والسياحة المجتمعية، مسلطا الضوء على المعالم التراثية في شرق البلاد، والمأكولات المحلية، ورواد الأعمال والحرفيين.

ظهر مرارا في برامج تلفزيونية وإذاعية للحديث عن المسارات السياحية والتنمية الإقليمية، مما جعله من أبرز الأصوات في هذا القطاع.

ردود فعل واسعة وحداد

تدفقت رسائل النعي على مواقع التواصل فور انتشار الخبر، حيث عبرصحفيون، ومرشدون سياحيون، وقادة نقابات، وآلاف المتابعين عن حزنهم العميق لرحيل أورينيا.

رحيل يترك فراغا كبيرا

أحدثت وفاة ماريو أورينيا فراغا مؤلما في ثلاثة قطاعات دفعة واحدة النقل، والسياحة، والإعلام فقد كان شخصية تجمع بين المهنية الإعلامية، والعمل المجتمعي، والدفاع النقابي، ما جعل حضوره بارزا وصوته مسموعا في مختلف القضايا العامة.

ورغم زخم أعماله ومشاريعه التي كانت قيد النقاش حتى لحظة رحيله، فقد توقفت حياته فجأة أمام عدسات الكاميرا، في مشهد سيبقى حاضرا في ذاكرة الدومينيكان طويلا.