مصرع شاب وإصابة اثنين بالرصاص فى ظروف غامضة بأسوان

لقى شاب مصرعه ، بجانب إصابة اثنين آخرين بطلقات نارية عقب خروجهم من المسجد فى ظروف غامضة بمنطقة الغوالية بقرية الرمادى بإدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة بأسوان بلاغ من الأهالى يفيد بقيام شخص مجهول بإطلاق النار على 3 من المواطنين عقب انتهائهم من الصلاة فى المسجد ، وتمت عملية نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة لمعاينته والوقوف على ملابساتها ، وبالفحص تبين مصرع الشاب ع.ج 16 سنة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها للقبض على الجانى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر إجراءاتها.