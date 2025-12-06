قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-12-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو

البطاطس 6 من 14 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 6.5 إلى 9.5 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 6 إلى 7.5 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 3.5 إلي 8.5 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

البامية من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 6 إلي 16 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 16 الي 22 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 15 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 31 إلى 35 جنيهًا للكيلو

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

عمر صلاح

عمر صلاح: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. والدوري الحالي الأقوى تاريخيا

عمرو الدردير

هنكسب.. الدردير يعلق على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

