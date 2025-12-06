قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حملة حجب جديدة.. روسيا تمنع سناب شات وتقييد فيس تايم

حملة حجب جديدة.. روسيا تمنع سناب شات وتقييد فيس تايم
حملة حجب جديدة.. روسيا تمنع سناب شات وتقييد فيس تايم
شيماء عبد المنعم

حجبت الحكومة الروسية الوصول إلى تطبيق سناب شات وفرضت قيودا على خدمة الاتصال المرئي فيس تايم التابعة لشركة آبل، في خطوة جديدة ضمن مساعي موسكو لتشديد السيطرة على الإنترنت ووسائل التواصل، وفق ما أفادت به وكالات أنباء حكومية وهيئة الرقابة على الاتصالات روسكومنادزور.

السلطات الروسية تحجب “سناب شات” وتقيد خدمة “فيس تايم”

قالت الهيئة في بيان لها، إن التطبيقين استخدما في “تنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية داخل البلاد، وتجنيد أفراد، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم أخرى بحق المواطنين"، ولم يصدر أي تعليق من شركة آبل أو شركة سناب على هذه الاتهامات.


أوضحت روسكومنادزور أنها اتخذت إجراءات حجب سناب شات في 10 أكتوبر، رغم أنها أعلنت عنها رسميا الخميس فقط.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قيود شملت يوتيوب وواتساب وإنستجرام التابعة لشركة ميتا، إضافة إلى تطبيق تيلجرام، وذلك منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

ومنذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، كثفت الحكومة جهودها لفرض رقابة صارمة على الفضاء الرقمي، عبر قوانين تحد من استقلالية الإنترنت وحظر المواقع والمنصات التي ترفض الامتثال لمتطلبات السلطات.

كما طورت موسكو تقنيات متقدمة لمراقبة حركة البيانات والتلاعب بها.

وشهد المستخدمون في العام الماضي اضطرابات متعمدة في الوصول إلى يوتيوب، وفق خبراء أرجعوها إلى “إبطاء ممنهج” للموقع، بينما حملت موسكو شركة جوجل المسؤولية بدعوى “عدم وجود خوادمها داخل روسيا”.

ورغم لجوء البعض إلى شبكات الـVPN لتجاوز القيود، فإن تلك الخدمات تتعرض للحجب بشكل دوري.

كما شهد الصيف الماضي إغلاقات واسعة لشبكات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، بحجة منع هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، بينما رأى خبراء أن الهدف الحقيقي هو إحكام السيطرة على الشبكة.

وجرى ذلك في عدة مناطق اعتماد “القوائم البيضاء” لمواقع وتطبيقات حكومية مسموح لها بالعمل أثناء الإغلاقات.

وفي سياق التضييق، حظرت روسيا في 2024 تطبيقي المراسلة سيجنال وفايبر، ثم منعت هذا العام المكالمات عبر واتساب وتيلجرام، المفضلين لدى المستخدمين الروس، بدعوى استخدامهما في “أنشطة إجرامية”.

وفي المقابل، دفعت السلطات نحو تبني تطبيق محلي يدعى Max، يروج له باعتباره منصة موحدة للخدمات الحكومية والدفع والاتصالات، لكن منتقدين يعتبرونه أداة مراقبة مباشرة، خصوصا أنه يعلن صراحة استعداده لمشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات ولا يعتمد التشفير الطرفي.

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع حجب منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس Roblox، بحجة حماية الأطفال من محتوى غير مشروع و”منتحلين يستدرجون القاصرين عبر الدردشات”.

ووفق بيانات Mediascope، كانت Roblox ثاني أكثر منصات الألعاب استخداما في روسيا حيث وصل عدد مستخدميها في شهر أكتوبر الماضي، نحو 8 ملايين مستخدم.

وقال الخبير الأمني ستانيسلاف سيليزنيوف، من مجموعة “حرية الشبكة”، إن القانون الروسي يصنف أي منصة تتيح التراسل بوصفها “منظما لنشر المعلومات”، ما يفرض عليها تسجيل حساب لدى روسكومنادزور وتوفير وصول لأجهزة الأمن، وعلى رأسها جهاز FSB، إلى حسابات المستخدمين عند الطلب، ومن لا يمتثل يتعرض للحجب.

وقدر سيليزنيوف أن عشرات الملايين في روسيا استخدموا فيس تايم، خصوصا بعد حظر المكالمات عبر واتساب وتيلجرام، ورأى أن القيود المفروضة على خدمة آبل “متوقعة”، محذرا من أن أي منصة ترفض التعاون مع الهيئة الرقابية “سيجري حجبها بلا شك”.

سناب شات فيس تايم روسيا حجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

ترشيحاتنا

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يعتقل 6 أشخاص اعتدوا على قوات اليونيفيل

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعين إلى تنفيذ حل الدولتين

الجائزة الجديدة التي منحها إنفانتينو للرئيس الأمريكي ترامب

جائزة "السلام" من الفيفا لترامب تثير جدلاً واسعاً حول حياد كرة القدم

بالصور

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد