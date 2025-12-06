العرض الأول لفيلم محاربة الصحراء بمهرجان البحر الأحمر.. الليلة

يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفيلم العالمي "محاربة الصحراء – Desert Warrior"، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان زيورخ السينمائي في سويسرا.

ويأتي الفيلم ثمرة تعاون إنتاجي مع "استوديوهات MBC"، ويضم نخبة من النجوم العالميين والعرب، من بينهم: أنتوني ماكي، عايشة هارت، سير بن كينغسلي، شارلتو كوبلي، غسان مسعود، سامي بوعجيله، لميس عمار، جيزا روهريغ وآخرون.



الفيلم من إخراج روبرت ويات، وشارك في كتابة السيناريو كل من روبرت ويات، إيريكا بيني، وديفيد سيلف. وقد جرى تصوير المشاهد الرئيسية في مدينتي نيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية، بدعم من نيوم.

ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي قدّم خلال دوراته السابقة أكثر من 520 فيلما من مختلف أنحاء العالم، دوره في دعم الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وترسيخ جدة مركزا عالميا لصناعة الأفلام ورواية القصص.



يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.