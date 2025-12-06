محمود بنتايج ينتظر عرضًا خليجيًا بعد بدء إجراءات فسخ عقده مع الزمالك

ينتظر المغربي محمود بنتايج، لاعب فريق الزمالك، وصول عرض خليجي رسمي بعد أن كلف محاميه ببدء إجراءات فسخ عقده مع النادي، وذلك على خلفية تلقيه عدة عروض شفهية من أندية خليجية لم ترتقِ بعد إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي

وأوضحت مصادر داخل القلعة البيضاء أن بنتايج يفضل خوض تجربة احترافية جديدة في حال تلقى عرضًا مناسبًا، بينما يسعى مسؤولو الزمالك للتواصل معه في محاولة لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة وإثنائه عن قرار فسخ العقد.

وكان اللاعب قد استقر بالفعل على فسخ تعاقده من جانب واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة.

إخطار رسمي بفسخ العقد

وأكدت مصادر داخل النادي أن بنتايج أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة الزمالك يبلغهم فيه بقراره النهائي بفسخ التعاقد، مستندًا إلى اللوائح التي تمنح اللاعبين حق إنهاء عقودهم في حال تأخر المستحقات.

قلق داخل الزمالك

وتسود حالة من القلق داخل النادي خوفًا من تصعيد اللاعب للملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل الأزمات المالية الكبيرة التي يمر بها الزمالك خلال الفترة الأخيرة.