تشكيل تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا ،عن تشكيله فريقه لمواجهة بورنموث بعد قليل.
ويحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على حساب بورنموث ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد فيتاليتي في الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل تشيلسي على نحو التالى:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.
الوس" ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - كول بالمر.
الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب - أليخاندرو جارناتشو.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.