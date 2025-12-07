سعر أقل دولار اليوم 7-12-2025

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وبلغ سعر أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وجاء أدني سعر دولار أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني

ثبات الدولار

واستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل البنوك المصرية.

استقرار مستمر

وعلى مدار ال3 أيام الماضية على التوالي، شهد سعر الدولار ثباتاً دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.

بدء العمل اليوم

وبدأت البنوك المصرية عملها اعتبارا من اليوم الأحد، بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الجمعة الماضية ولمدة يومين اثنين.

ثبات سعر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه منذ آخر تعامل في البنوك منذ الخميس الماضي وحتي اختتام تداولات اليوم بمختلف البنوك المصرية.

لماذا استقر الدولار

تعرض سعر الدولار للاستقرار أمام الجنيه، نظرا لتعطل العمل في البنوك والسوق الرسمية منذ مساء الخميس الماضي وبدء تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية والتي بدأت أمس الجمعة وحتي ساعات من مساء اليوم السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المركزي

أقل سعر دولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة، الأهلي الكويتي",

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي،المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قطر الوطني QNB"

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول إبريل المقبل أي بعد 4 شهور من الآن، بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري ، ضمن الشريحة الأولي من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في إبريل من كل عام و الجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم بالإضافة لـ5 مليارات أخري هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثتمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

و تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.