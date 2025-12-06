عشبة غير متوقعة تعالج البواسير ومشاكل الهضم

يعد الكمون من الأعشاب الطبيعية المفيدة لعلاج عدد كبير من المشاكل الصحية ولكن لايعرف كثيرون أنه يعالج البواسير.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم فوائد الكمون الصحية.

يعزز الهضم



الكمون من أكثر الأعشاب فائدةً للأمعاء، فهو يُعزز إفراز إنزيمات البنكرياس، مما يُساعد على الهضم وتحتوي بذور الكمون على الثيمول والزيوت العطرية التي تُحفز الغدة اللعابية، مما يُسهّل الهضم.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي بشرب ماء الكمون في الصباح الباكر على معدة فارغة لتحسين الهضم وتقليل انتفاخ البطن.

الكمون طارد للريح، أي أنه يُخفف انتفاخ البطن، وبالتالي يُحسّن الهضم والشهية كما أن محتواه من الزيوت العطرية والمغنيسيوم والصوديوم يُخفف آلام المعدة عند تناوله مع الماء الساخن.

يعالج البواسير



الكمون مصدر غني بالألياف الغذائية، وله خصائص طاردة للريح، ومضادة للفطريات، ومضادة للميكروبات. تعمل الزيوت العطرية، ألدهيد الكمون والبيرازينات، الموجودة في الكمون كملين طبيعي، وتساعد في علاج الالتهابات أو الجروح في الجهاز الإخراجي، وتخفف البواسير.

