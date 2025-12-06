قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عشبة غير متوقعة تعالج البواسير ومشاكل الهضم

البواسير
البواسير
اسماء محمد

يعد الكمون من الأعشاب الطبيعية المفيدة لعلاج عدد كبير من المشاكل الصحية ولكن لايعرف كثيرون أنه يعالج البواسير.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم فوائد الكمون الصحية.

الكمون

يعزز الهضم


الكمون من أكثر الأعشاب فائدةً للأمعاء، فهو يُعزز إفراز إنزيمات البنكرياس، مما يُساعد على الهضم وتحتوي بذور الكمون على الثيمول والزيوت العطرية التي تُحفز الغدة اللعابية، مما يُسهّل الهضم. 

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي بشرب ماء الكمون في الصباح الباكر على معدة فارغة لتحسين الهضم وتقليل انتفاخ البطن.

الكمون طارد للريح، أي أنه يُخفف انتفاخ البطن، وبالتالي يُحسّن الهضم والشهية كما أن محتواه من الزيوت العطرية والمغنيسيوم والصوديوم يُخفف آلام المعدة عند تناوله مع الماء الساخن.

يعالج البواسير


الكمون مصدر غني بالألياف الغذائية، وله خصائص طاردة للريح، ومضادة للفطريات، ومضادة للميكروبات. تعمل الزيوت العطرية، ألدهيد الكمون والبيرازينات، الموجودة في الكمون كملين طبيعي، وتساعد في علاج الالتهابات أو الجروح في الجهاز الإخراجي، وتخفف البواسير.
 

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
الكمون فوائد الكمون البواسير فوائد البواسير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

