حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، تعرض خط مياه قطر 8 بوصة بمنطقة تقسيم الشرطة لكسر مفاجئ، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق: تقسيم الشرطة، تقسيم النيابة العامة، تقسيم المحاسبين الدوليين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس رأفت زيدان، مدير عام منطقة كفر الشيخ، ميدانيًا، أعمال الإصلاح فجرًا.

ووجّه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الكسر لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت.

وجرى الدفع بفرق الطوارئ والصيانة بالتحرك الفوري، وتم الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بشكل طبيعي.