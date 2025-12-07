قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماسك صباحي لا تستغني عنه لترطيب البشرة في الشتاء

ريهام قدري

يجب علي كل فتاة أن تهتم ببشرتها وخصوصا في الشتاء إليك ماسك صباحي بسيط وفعّال لا يمكن الاستغناء عنه في الشتاء، لأنه يرطّب، ينعّم، ويحمي بشرتك من الجفاف طوال اليوم:
ماسك صباحي مرطّب للشتاء (مناسب لكل أنواع البشرة)


المكوّنات:
ملعقة صغيرة عسل نقي
ملعقة صغيرة زبادي
نصف ملعقة جل ألوفيرا
نقطتين زيت لوز أو زيت جوجوبا (اختياري للبشرة الجافة)


طريقة التحضير:
اخلطي المكوّنات جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا.
ضعي الماسك على بشرة نظيفة في الصباح.
اتركيه 10–15 دقيقة فقط.
اشطفي وجهك بماء فاتر وجفّفيه بلطف.
استخدمي بعدها مرطّبك وواقي الشمس.
فوائده:
العسل: مضاد للالتهابات ويمنح ترطيبًا عميقًا.
الزبادي: يهدّئ البشرة ويمنحها نعومة فورية.
الألوفيرا: يحبس الترطيب ويحمي من الجفاف اليومي.
زيت اللوز/الجوجوبا: يعوّض زيوت البشرة الطبيعية في الشتاء.
نصائح لنتيجة أفضل:
استخدمي الماسك 3 مرات أسبوعيًا.
اشربي ماء كفاية حتى في الجو البارد.
تجنّبي الماء السخن جدًا لأنه يزيد جفاف البشرة.

