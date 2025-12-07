ماسك صباحي لا تستغني عنه لترطيب البشرة في الشتاء

يجب علي كل فتاة أن تهتم ببشرتها وخصوصا في الشتاء إليك ماسك صباحي بسيط وفعّال لا يمكن الاستغناء عنه في الشتاء، لأنه يرطّب، ينعّم، ويحمي بشرتك من الجفاف طوال اليوم:

ماسك صباحي مرطّب للشتاء (مناسب لكل أنواع البشرة)



المكوّنات:

ملعقة صغيرة عسل نقي

ملعقة صغيرة زبادي

نصف ملعقة جل ألوفيرا

نقطتين زيت لوز أو زيت جوجوبا (اختياري للبشرة الجافة)



طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنات جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة في الصباح.

اتركيه 10–15 دقيقة فقط.

اشطفي وجهك بماء فاتر وجفّفيه بلطف.

استخدمي بعدها مرطّبك وواقي الشمس.

فوائده:

العسل: مضاد للالتهابات ويمنح ترطيبًا عميقًا.

الزبادي: يهدّئ البشرة ويمنحها نعومة فورية.

الألوفيرا: يحبس الترطيب ويحمي من الجفاف اليومي.

زيت اللوز/الجوجوبا: يعوّض زيوت البشرة الطبيعية في الشتاء.

نصائح لنتيجة أفضل:

استخدمي الماسك 3 مرات أسبوعيًا.

اشربي ماء كفاية حتى في الجو البارد.

تجنّبي الماء السخن جدًا لأنه يزيد جفاف البشرة.