وزير الاتصالات: التحول الرقمي في تراخيص المركبات يرفع العبء عن المواطنين ويبسط الإجراءات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن النظام الجديد لتجديد تراخيص المركبات إلكترونياً أصبح لا يتطلب أي مستند ورقي، وذلك بفضل تنفيذ ربط إلكتروني شامل بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن هذا التطور يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية" القائمة على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات مكن من ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية بشكل رقمي كامل.

وأوضح أن تجديد رخص المركبات كان متاحاً بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" ومنصة وزارة الداخلية، إلا أن الجديد هو عدم حاجة المواطن للذهاب إلى نيابة المرور لسداد المخالفات أو الحصول على شهادة براءة ذمة، إذ أصبحت جميع بيانات السداد متاحة إلكترونياً.

وأشار طلعت إلى أن الربط الإلكتروني يتيح لموظفي إدارات المرور الاطلاع مباشرة على بيانات المركبة، بما في ذلك موقف الرسوم والمخالفات، دون مطالبة المواطن بأي وثيقة ورقية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويختصر الوقت والإجراءات.

وفي سياق آخر، أوضح وزير الاتصالات أن المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ورفع مهارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه المهارات تفتح آفاقاً واسعة للعمل سواء داخل الشركات المحلية، أو من خلال العمل الحر عبر الإنترنت كـ "فري لانسر".

