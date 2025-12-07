قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
أخبار البلد

وزير الاتصالات: التحول الرقمي في تراخيص المركبات يرفع العبء عن المواطنين ويبسط الإجراءات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أ ش أ

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن النظام الجديد لتجديد تراخيص المركبات إلكترونياً أصبح لا يتطلب أي مستند ورقي، وذلك بفضل تنفيذ ربط إلكتروني شامل بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن هذا التطور يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية" القائمة على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات مكن من ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية بشكل رقمي كامل. 

وأوضح أن تجديد رخص المركبات كان متاحاً بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" ومنصة وزارة الداخلية، إلا أن الجديد هو عدم حاجة المواطن للذهاب إلى نيابة المرور لسداد المخالفات أو الحصول على شهادة براءة ذمة، إذ أصبحت جميع بيانات السداد متاحة إلكترونياً.

وأشار طلعت إلى أن الربط الإلكتروني يتيح لموظفي إدارات المرور الاطلاع مباشرة على بيانات المركبة، بما في ذلك موقف الرسوم والمخالفات، دون مطالبة المواطن بأي وثيقة ورقية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويختصر الوقت والإجراءات.

وفي سياق آخر، أوضح وزير الاتصالات أن المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ورفع مهارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه المهارات تفتح آفاقاً واسعة للعمل سواء داخل الشركات المحلية، أو من خلال العمل الحر عبر الإنترنت كـ "فري لانسر".
 

