رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
مريم منيب توجه رسالة موثرة لخطيبها الراحل

نشرت الفنانة الشابة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، جمهورها صورة مؤثرة تجمعها بخطيبها الراحل عمرو ستين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام". 

وكتبت مريم في تعليقها على الصورة: "My reason.. معاك لو حتى كنت بعيد"،

وكانت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، قد ودعت خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.

ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».

