مريم منيب توجه رسالة موثرة لخطيبها الراحل

نشرت الفنانة الشابة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، جمهورها صورة مؤثرة تجمعها بخطيبها الراحل عمرو ستين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت مريم في تعليقها على الصورة: "My reason.. معاك لو حتى كنت بعيد"،

وكانت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، قد ودعت خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.

ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».