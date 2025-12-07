قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جلس بجوار جثتها.. القصة الكاملة لـ ليلة صباحية عروس أنهى حياتها زوجها

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

أسدلت محكمة جنايات أسيوط، الستار على القضية المتهم فيها طالب بقرية الفتح التابعة لـ محافظة أسيوط علي خلفية قتل زوجته في الصباحية بسبب شكوكه في سلوكها، حيث عاقبته بالإعدام شنقا .

وجاء في أمر إحالة، القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ من المتهم "محمد. م. ب" (24 عامًا)، طالب مقيم بقرية الفتح، يفيد بقيامه بنحر زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) داخل مسكن الزوجية.

 لم يرَ دماء نتيجة العلاقة الزوجية

وكشف المتهم عن اعترافات مثيرة وصادمة أمام جهات التحقيق، أنه تزوج من المجني عليها يوم 1 سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف صعدا إلى شقتهما. وفي اليوم التالي للعرس، لم يرَ دماء نتيجة العلاقة الزوجية مما أثار شكوكه بها، فأحضر سكـ.ـينًا من المطبخ ونحرها حتى فصل رأسها عن جسدها وقام بحمل الرأس  والنزول بهاء إلى والديه بالطابق الأرضي بمنزلهم.

جرح ذبحي أعلى العنق 

كما جاء تقرير الطب الشرعي، بـ وجود جرح ذبحي بأعلى العنق وفصل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية بين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى جروح قطعية بالوجه، كما تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة.

جلس بجوار جثة

وعندما انتقل رجال المباحث، لـ موقع الحادث تبين وجود المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سكـ.ـين ملقاة بجوار الجثة.

وتوصلت تحريات معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وأنه اعتقد أن زوجته ليست بكرا مما دفعه لارتكاب الجريمة.

محكمة جنايات أسيوط قتل قتل زوجته أعترافات العلاقة الزوجية

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

