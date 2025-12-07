قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-12-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بعد ساعات من بدء العمل في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه نحو  47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في البنوك المصرية


 

سعر الدولار

تحركات الدولار

مع مستهل تعاملات اليوم زاد سعر الدولار في مواجهة الجنيه بمقدار طفيف لم يكسر حاجز القرش الواحد مقارنة بما كان عليه يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و العقاري المصري العقاري العربي

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.44 جنيه للشراء و 47.54 جنيه  للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي الأول"

الدولار في البنوك الأخري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47,55 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، البركة، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي".

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك "نكست، قطر الوطني QNB، سايب، أبوظبي التجاري".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " مصر، التعمير والاسكان، HSBC"

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك الأخري نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الأهلي المصري،القاهرة، الكويت الوطني، قناة السويس"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

