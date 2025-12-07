تعرّف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا لسيدات السلة بالأهلي

تتواصل اليوم الأحد مباريات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسبمر الجاري، حيث تقام 4 مباريات ضمن مرحلة المجموعات، أبرزها مباراة الأهلي أمام ريج الراوندي.

تبدأ مباريات اليوم الأحد بمواجهة فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي أمام فاب الكاميروني ،ويلعب هيئة الموانئ الكيني أمام فيرست بنك النيجيري والمباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويلعب سبورتنج لواندا الأنجولي ضد رابطة الأصدقاء الإيفواري في الخامسة مساءً، لحساب المجموعة الأولى.

وتختتم مباريات الأحد بمواجهة الأهلي أمام ريج الرواندي، التي تأتي ضمن المجموعة الأولى، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق فوزه الثاني في مرحلة المجموعات، بعدما فاز في المباراة الافتتاحية على رابطة الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91 - 62.