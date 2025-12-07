عمر فرج يرحل عن الزمالك ويقترب من الدوري السويدي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفسخ تعاقده منذ فترة تصل إلى شهر تقريبًا، وغادر القاهرة منذ وقت طويل.

وأكد المصدر أن اللاعب تقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد المصدر أن عمر فرج اقترب من الانتقال لأحد أندية الدوري السويدي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الزمالك.

وشدد على أن اللاعب أكد في شكواه أن الجهاز الفني للزمالك كان يرفض تدريبه مع الفريق الأول وكان يكتفي بخوض تدريبات فردية بعيدًا عن التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام كل من المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ التعاقد من طرف واحد.

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خضوع أحمد ربيع لاعب الوسط لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على مدى استجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويخضع لبرنامح علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

قال مصدر بنادي الزمالك إن البرازيلي خوان بيزيرا جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهما المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسؤولي الزمالك صرف مستحقاتهما في الفترة الحالية حتى لا يضطرون للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان المغربي محمود بنتايج قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

و تقدم الظهير الأيسر بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".