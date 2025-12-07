أفكار علمية وبحثية.. محافظ القاهرة يشهد معرض للعلوم والهندسة والتكنولوجيا

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض القاهرة السنوى للعلوم والهندسة والتكنولوجيا الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة ستيم الدولية IVY التابعة لإدارة المقطم التعليمية .

شهد المعرض م . أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود . همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة اهتمام القيادة السياسية بالبرمجة والذكاء الاصطناعي فى إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل ،مؤكدًا دعمه الكامل لأبناء المحافظة المتميزين والموهوبين علميًا، وتشجيعهم على الابتكار والتفوق بما يسهم في دعم مسيرة التنمية ، ورفع اسم مصر في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيدًا بالأفكار العلمية والبحثية المشاركة فى المعرض .

وتفقد محافظ القاهرة أقسام المعرض،والذي ضم ٨٧ مشروعًا مقدمًا من ١٥٠ طالبًا وطالبة تأهلوا على مستوى المحافظة للدخول فى المسابقة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتصعيد الفائزين للمسابقة الدولية من الطلبة المتميزين فى العلوم ، والهندسة، والتكنولوجيا في عدد من المجالات المتنوعة، من بينها الطاقة، والعلوم الصحية ،والحيوية، والهندسة البيئية، وعلم هندسة المواد، وعلم النبات، وعلم الفيزياء والفضاء، الأنظمة المدمجة، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، الهندسة الطبية الحيوية، التكنولوجيا الهندسية، الكيمياء الحيوية، والعلوم والاجتماعية والسلوكية ، وعلم الحيوان ، وأحياء الخلايا والجزئيات، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الأرض والجيولوجيا، وعلم الرياضيات، وعلم الأحياء الدقيقة .

وحرص محافظ القاهرة على مناقشة الطلاب حول أفكار مشروعاتهم، وآليات التصميم، وطرق التنفيذ، ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع .