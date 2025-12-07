قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة القيد تهدد تعزيزات الزمالك.. الظهير الأيمن على رأس الأولويات

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك جهوده للخروج من دائرة الأزمات، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي قطاع الكرة يرون ضرورة تدعيم مركز الظهير الأيمن في حال حل أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق ميركاتو الشتاء، خاصة أن هذا المركز يعاني من نقص عددي واضح.

ويملك الزمالك في هذا المركز عنصر خبرة وحيد يتمثل في عمر جابر، بالإضافة إلى اللاعب الشاب الكيني بارون أوشينج، الذي لم يقدم بعد المستوى المطلوب. 

وبذلك يسعى الزمالك لسد هذه الثغرة لضمان الاستقرار الفني للفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أزمة بيزيرا على أبواب الحل

يسعى مسئولو نادي الزمالك إلى احتواء أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، وغلق الباب تمامًا أمام رحيله عبر فسخ العقد المبرم بينه والنادي، من خلال تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي هذا الإطار، قرر النادي صرف دفعة مالية جديدة لبيزيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدر ما بين 50 و75 ألف دولار، ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لاحتواء غضب اللاعب وتأمين استمراره مع الفريق قبل موعد الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد خوان بيزيرا أحد أفضل صفقات الزمالك في ميركاتو 2025، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في قيادة وسط الفريق، ويأمل النادي في أن تساهم هذه التسوية المالية في تهدئة الموقف وضمان استقرار صفوف الفريق.

عمر جابر نادي الزمالك الكيني بارون أوشينج الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

عمرو عابد

عمرو عابد يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. خاص

مي عمر

مي عمر: مسلسلي الجديد "الست موناليزا" مليان مشاعر وفيلمي مع العوضي بالعيد

غلاف الكتاب

في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد