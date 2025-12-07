أزمة القيد تهدد تعزيزات الزمالك.. الظهير الأيمن على رأس الأولويات

يواصل نادي الزمالك جهوده للخروج من دائرة الأزمات، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي قطاع الكرة يرون ضرورة تدعيم مركز الظهير الأيمن في حال حل أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق ميركاتو الشتاء، خاصة أن هذا المركز يعاني من نقص عددي واضح.

ويملك الزمالك في هذا المركز عنصر خبرة وحيد يتمثل في عمر جابر، بالإضافة إلى اللاعب الشاب الكيني بارون أوشينج، الذي لم يقدم بعد المستوى المطلوب.

وبذلك يسعى الزمالك لسد هذه الثغرة لضمان الاستقرار الفني للفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أزمة بيزيرا على أبواب الحل

يسعى مسئولو نادي الزمالك إلى احتواء أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، وغلق الباب تمامًا أمام رحيله عبر فسخ العقد المبرم بينه والنادي، من خلال تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي هذا الإطار، قرر النادي صرف دفعة مالية جديدة لبيزيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدر ما بين 50 و75 ألف دولار، ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لاحتواء غضب اللاعب وتأمين استمراره مع الفريق قبل موعد الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد خوان بيزيرا أحد أفضل صفقات الزمالك في ميركاتو 2025، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في قيادة وسط الفريق، ويأمل النادي في أن تساهم هذه التسوية المالية في تهدئة الموقف وضمان استقرار صفوف الفريق.