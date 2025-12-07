ناقد رياضي: الجماهير المصرية تعيش القلق في كل بطولة قارية أو عالمية

علّق الناقد الرياضي خالد بيومي على أداء المنتخبات الوطني المصرية في البطولات العالمية والقارية.

وقال بيومي في تغريدة له عبر منصة إكس: هل كُتب على الجماهير المصرية أن تضع يدها على قلبها خوفًا من النتائج والخروج من أي مشاركة في بطولة قارية أو عالمية؟ متى نرى منتخبًا يؤدي ويُقنع مثل أيام الكابتن حسن شحاتة، أطال الله في عمرك يا من أدخلت الفرح في كل بيوت مصرنا العظيمة.



ويتجه حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني لكرة القدم، لإجراء تغييرات في تشكيلته الأساسية خلال مواجهة الأردن، المقرّرة في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ويضع “طولان” في حساباته ثلاثة لاعبين للدفع بهم في لقاء مصر والأردن، يتصدرهم كريم العراقي الظهير الأيمن، وميدو جابر الجناح الأيمن، إلى جانب محمد أفشة لاعب الوسط.

وجاء تفكير المدرب في إجراء هذه التغييرات بعد الأداء الرائع الذي قدمه الثلاثي كبدلاء في الشوط الثاني لمباراة مصر والإمارات، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف الأردن المتصدر بـ6 نقاط، ويحتاج الفريق للفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.