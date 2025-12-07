حملة مكبرة على المقاهي والمحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع فيصل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التي نفذها حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن التعديات والمخالفات الصادرة عن بعض المقاهي والمحال والكافيهات بشارع الملك فيصل وما تسببه من إشغال للطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.



وشهدت الحملة التي نفذتها إدارات الإشغالات ورخص المحال والبيئة بحي العمرانية رفع عدد كبير من حالات الإشغال الخاصة بالمقاهي والكافيهات المخالفة لتعدّيها على حرم الطريق العام

و مراجعة تراخيص المحال والإعلانات والتنبية على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام، وضرورة جمعها والتخلص منها من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.