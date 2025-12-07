قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

انطلق برامج الأسبوع التدريبي 18من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم  خلال الفترة من 7 / 12 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 110 متدربين موزعين على برنامجين تدريبيين يستهدفان إعداد الكوادر القيادية ورفع كفاءتها داخل منظومة الإدارة المحلية.

برنامج إعداد مدير عام وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس قرية

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برامج الأسبوع التدريبي تشمل برنامج إعداد مدير عام وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس قرية في نسخته الثالثة ويهدفان إعداد القيادات المحلية لتولّي المسؤولية التنفيذية والعمل الميداني داخل القرى، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ، وكذا تطوير مهارات التنسيق المؤسسي وإدارة الموارد وبناء فرق العمل وتنمية القدرة علي المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين الادارات المختلفة بالعمل بما يدعم كفاية المؤسسات الحكومية في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة إلي البرامج التدريبية في الأسبوع الثامن تتضمن حزمة متكاملة من المحاور التدريبية التطبيقية منها التخطيط المحلي، وإدارة المشروعات، والمتابعة الميدانية، وخدمة المواطنين، وفق معايير مهنية معتمدة ، مشيراً إلى أنه يتم الربط بين التدريب النظري والتطبيق العملي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمل الميداني، بما يضمن تحقيق أقصى أثر تدريبي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجهاز الإداري المحلي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قيادية تمتلك مهارات القيادة الحديثة، وتواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار الجمهورية الجديدة.

