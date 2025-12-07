بتهمة إخفاء مسروقات .. حبس صاحب محل موبايلات في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

قررت محكمة جنح ثان بمحافظة الإسماعيلية حبس صاحب محل موبايلات 3 شهور بتهمة إخفاء مسروقات في واقعة الصاروخ الكهربائي.



من جانبه صرح المستشار محمد حسين الجبلاوى أنه اليوم كانت أولى جلسات محاكمة صاحب محل الموبايلات في قضية المنشار بالإسماعيلية امام محكمه جنح ثاني الإسماعيلية وحضر محمد الجبلاوي المحامي عن المجني عليه وقدم دفاعه.

قررت محكمة جنح ثاني الإسماعيلية اليوم الأحد،حبس مالك محل الهواتف المحمولة المتهم م.ع في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بتهمه إخفاء مسروقات بالحبس 3 شهور مع النفاذ.



وكانت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية قد نظرت أولى جلسات محاكمة الطفل يوسف قاتل زميله وتقطيعه بصاروخ كهربائي وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للثلاثاء المقبل لحين عرض الطفل المتهم على لجنة من الطب الشرعى لتحديد عمره الحقيقى طبياً.