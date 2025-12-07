مفيدة شيحة: الرجل الحنين رزق ويستحق الحب وكل النساء تتمناه كزوج

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، فقرة عن سبب قوة العلاقة بين الزوجين والحنية في العلاقات الزوجية.

زوجة الفنان هاني رمزي

وقالت مفيدة شيحة، إن زوجة الفنان هاني رمزي كانت مع زوجها في مهرجان بشرم الشيخ، ردت على سؤال أحد الصحفيين على سر قوة العلاقة مع زوجها الفنان، والتي ردت بأن زوحها رجل حنين وهذا سبب قوي للعلاقة الناجحة على حد تعبيرها.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، الرجل الحنين يتحب والرجل الحنين فعلا رزق ويأتي يطبط على القلب في وقت شديد الصعوبة، وهذا الرجل يحترم الطرف الأخر وكريم ويعطي مساحة من الحرية ويعلي من شأنك وهو زوج كلنا نتماه.

الرجل الحنين يتحب من أكثر شيء أخر

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن أرى الرجل الحنين يتحب من أكثر شيء أخر وأكثر من الرجل الغني أو الوسيم وهذا الشخص عمره ما يكسر بخاطر المرأة.

