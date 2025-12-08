قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
جوائز PhoneArena 2025.. هذه هي أفضل الهواتف الذكية لهذا العام

أفضل الهواتف الذكية
احمد الشريف

تسلّط جوائز PhoneArena لعام 2025 الضوء على أبرز الهواتف الذكية هذا العام عبر فئات متعددة، بداية من أفضل قيمة مقابل السعر وصولاً إلى لقب “هاتف العام” الذي حُسم بين آبل وسامسونج لصالح iPhone 17 Pro Max. 

تعكس الاختيارات مزيجًا من المواصفات القوية، عمر البطارية، جودة الكاميرا، وسنوات الدعم البرمجي، وليس الأرقام على الورق فقط. 

أفضل قيمة: Galaxy S25 FE

في فئة القيمة مقابل السعر، حصد Galaxy S25 FE الجائزة كخيار يوصي به المحررون لكل من يريد هاتفًا متوازنًا لا ينهار أمام الميزانية. 

ورغم منافسة أجهزة مثل Pixel 9a وiPhone 16E وNothing Phone 3a Pro، يرى التقرير أن S25 FE يقدّم “النقطة الذهبية” بين الأداء، الكاميرا، البطارية والسعر.

“أفضل هاتف يزداد جودة مع الوقت”: Pixel 9 Pro

جائزة “Fine Wine” لأفضل هاتف يزداد جودة مع مرور الوقت ذهبت إلى Pixel 9 Pro، الذي ما زال يحتفظ بقيمته بقوة رغم صدور Pixel 10. 

يعود ذلك بالأساس إلى دعم جوجل بسبع سنوات من التحديثات السريعة المباشرة مع كل إصدار أندرويد جديد، ما يجعل الهاتف يستمر في التطور وظيفيًا بمرور السنوات. 

أفضل هاتف مدمج: iPhone 17

في فئة الهواتف المدمجة، فاز iPhone 17 بجائزة أفضل هاتف صغير لمن يريد جهازًا مريحًا في يد واحدة. ورغم أن Galaxy S25 أصغر وأخف قليلًا، وكان Pixel 10 منافسًا قويًا، فإن أداء iPhone 17 الأساسي وسعة التخزين 256 جيجابايت في النسخة القياسية رجّحت كفته من ناحية القيمة وتجربة الاستخدام اليومية. 

أفضل هاتف قابل للطي (فليب): Motorola Razr Ultra

اختارت PhoneArena هاتف Motorola Razr Ultra كأفضل هاتف فليب لعام 2025، متفوقًا بفارق بسيط على Galaxy Z Flip 7. سعر الإطلاق البالغ 1300 دولار كان مرتفعًا، لكنه انخفض الآن إلى 900 دولار، ليعادل تقريبًا سعر Flip 7 مع تقديم معالج أسرع، شحن أسرع، وشاشة خارجية كبيرة ممتدة للحافة، ما يجعل تجربة “الفليب” أكثر اكتمالاً. 

هاتف العام: iPhone 17 Pro Max

لقب “هاتف العام” حُسم في مواجهة مباشرة بين Galaxy S25 Ultra وiPhone 17 Pro Max، وانتهى بتفوّق آيفون بفارق التفاصيل العملية. 

يركّز التقرير على تحسينات مثل كاميرا أمامية مربعة تسهّل الانتقال بين التصوير الأفقي والعمودي، وتقريب بصري 4x أكثر فائدة، وعمر بطارية أطول في الاستخدام الفعلي، مع وصول سرعة الشحن أخيرًا إلى مستوى منافسيه، إضافة إلى قوة منظومة خدمات آبل المتكاملة. 

ماذا تعني هذه الجوائز للمستخدم؟

تقدّم هذه الجوائز خريطة مختصرة للمستخدم العادي: Galaxy S25 FE لمن يريد أفضل قيمة، Pixel 9 Pro لمن يهتم بعمر التحديثات، iPhone 17 لمن يفضّل الهواتف الصغيرة، Motorola Razr Ultra لعشّاق الفليب، وiPhone 17 Pro Max كخيار القمة المتوازن لهذا العام. 

وبدل البحث بين عشرات الطرازات، تمنح القائمة نقطة انطلاق عملية لاختيار الهاتف الأنسب وفق الأولوية: السعر، الحجم، الشكل القابل للطي أو أعلى أداء شامل.

أفضل الهواتف الذكية iPhone 17 Pro Max iPhone 17

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

